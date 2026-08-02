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Jaunpur News: नापी करने गई राजस्व टीम ने हमला करने का लगाया आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: - नौ नामजद सहित कुछ अज्ञात के खिलाफ कराया मुकदमारित हुआ था। जिसके बाद शुक्रवार को उसके अनुपालन में हल्का कानूनगो संतोष सरोज, लेखपाल सुधीर यादव, उमर बह

Jaunpur News: नापी करने गई राजस्व टीम ने हमला करने का लगाया आरोप

Jaunpur News: मछलीशहर, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर गांव में नापी करने गई राजस्व टीम ने पत्रावली फाड़ने सहित हमला करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमे में बाहर रह रहे तीन लोगों पर भी मुकदमा दर्ज करने का आरोप है। गांव में उपजिलाधिकारी न्यायालय से दफा 24 के तहत सीमांकन करने का आदेश पारित हुआ था। जिसके बाद शुक्रवार को उसके अनुपालन में हल्का कानूनगो संतोष सरोज, लेखपाल सुधीर यादव, उमर बहादुर यादव सरहदी लेखपाल और एक अन्य लेखपाल नीरज कुमार के साथ नापी करने गए थे। आरोप है कि जैसे ही उन्होंने सीमांकन कार्य शुरू किया वैसे ही उसी गांव के महेंद्र सिंह, राहुल, शकुंतला, शेरू उर्फ अनमोल, शशिकला, संतोषी, नायक सिंह, वीरेंद्र सहित कुछ अज्ञात लोगों ने लाठी डंडे से लैस होकर आ गए और पत्रावली फाड़ दी।

अधिकारियों सहित हम लोगों को मां बहन की गाली देने के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी। किसी तरह से बचकर हम लोग कोतवाली पहुंचे और कोतवाली में तहरीर दी। वहीं प्रभारी निरीक्षक विनीत राय ने बताया तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा करवाया है उसमें राहुल सिंह, शेरू उर्फ अनमोल वर्तमान में प्रदेश से बाहर रहते हैं। जबकि नायक सिंह की उम्र लगभग 75 वर्ष है। उक्त घटना के बाबत तहसीदार हुसैन अहमद ने कहा अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। मामले की जानकारी लेकर उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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