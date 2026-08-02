Jaunpur News: आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए राजस्व कर्मियों का प्रदर्शन
Jaunpur News: मछलीशहर के जमालपुर गांव में राजस्व निरीक्षक के साथ पैमाइश करने गई टीम पर अराजक तत्वों के हमले के विरोध में राजस्व कर्मियों ने तहसील में धरना दिया। उन्होंने अराजकतत्वों की गिरफ्तारी और प्रभारी निरीक्षक के स्थानांतरण की मांग की, चेताते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, धरना जारी रहेगा।
Jaunpur News: मछलीशहर, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर गांव में राजस्व निरीक्षक के साथ पैमाइश करने गई टीम पर अराजक तत्वों की तरफ से किए गए हमले से आक्रोशित राजस्व कर्मियों ने शनिवार को तहसील में धरना प्रदर्शन किया। धरनारत राजस्व कर्मियों ने उपजिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय को संदर्भित ज्ञापन के माध्यम से अराजकतत्वों की गिरफ्तारी एवं प्रभारी निरीक्षक के स्थानांतरण की मांग की। राजस्व कर्मियों का आरोप है कि पुलिस की अराजक तत्वों से मिलीभगत है। कहा कि जब तक उनकी उक्त मांगे मानी नहीं जाती तब तक अनवरत धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। धरने की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष जगवीर गौतम और संचालन महामंत्री आशीष पटेल ने किया।
धरने पर पूर्व खंड मंत्री लाल चंद्र यादव, प्रदेश महामंत्री राहुल पटेल, जय शंकर यादव, जय प्रकाश शर्मा, दुर्जन प्रसाद, प्रिया मौर्या, चन्द्रावती, अजीत कुमार पांडेय आदि लोग मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।