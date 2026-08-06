Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: आश्वासन चौथे दिन खत्म हुआ राजस्व कर्मियों का धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: - एसडीएम से वार्ता के बाद बनी सहमति, बकाया भुगतान का मिला भरोसा ने का आश्वासन रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने दिया था। मामले में पुलिस

Jaunpur News: आश्वासन चौथे दिन खत्म हुआ राजस्व कर्मियों का धरना

Jaunpur News: मछलीशहर, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील में चल रहा राजस्व लेखपालों का धरना चौथे दिन मंगलवार को एसडीएम अजय उपाध्याय से वार्ता और संगठन की बैठक के बाद लेखपालों ने धरना स्थगित करने का निर्णय लिया। लेखपाल संघ के मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि पैमाइश के दौरान हुई घटना में आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने दिया था। मामले में पुलिस ने चालान भी कर दिया है। इसके बाद रविवार को तहसील में आए एडीएम और सीआरओ ने प्रमाण पत्र में रिपोर्ट लगाने के एवज में मिलने वाली धनराशि जो बकाया है शीघ्र ही भुगतान करने का आश्वासन दिया था।

ये भी पढ़ें:Jaunpur News: आश्वासन चौथे दिन खत्म हुआ राजस्व कर्मियों का धरना

इसके बाद स्पष्ट आदेश पारित नहीं होने पर सोमवार को भी धरना जारी रहा। मंगलवार को सायं एसडीएम अजय उपाध्याय और संगठन के मध्य पुनः वार्ता हुई । इसके बाद सदस्यों ने संगठन की बैठक कर अपना धरना स्थगित कर दिया है।

ये भी पढ़ें:लेखपालों के ऑनलाइन बहिष्कार से हजारों आवेदन डंप
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jaunpur Latest News Jaunpur News SDM

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।