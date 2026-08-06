Jaunpur News: आश्वासन चौथे दिन खत्म हुआ राजस्व कर्मियों का धरना
Jaunpur News: - एसडीएम से वार्ता के बाद बनी सहमति, बकाया भुगतान का मिला भरोसा ने का आश्वासन रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने दिया था। मामले में पुलिस
Jaunpur News: मछलीशहर, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील में चल रहा राजस्व लेखपालों का धरना चौथे दिन मंगलवार को एसडीएम अजय उपाध्याय से वार्ता और संगठन की बैठक के बाद लेखपालों ने धरना स्थगित करने का निर्णय लिया। लेखपाल संघ के मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि पैमाइश के दौरान हुई घटना में आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने दिया था। मामले में पुलिस ने चालान भी कर दिया है। इसके बाद रविवार को तहसील में आए एडीएम और सीआरओ ने प्रमाण पत्र में रिपोर्ट लगाने के एवज में मिलने वाली धनराशि जो बकाया है शीघ्र ही भुगतान करने का आश्वासन दिया था।
इसके बाद स्पष्ट आदेश पारित नहीं होने पर सोमवार को भी धरना जारी रहा। मंगलवार को सायं एसडीएम अजय उपाध्याय और संगठन के मध्य पुनः वार्ता हुई । इसके बाद सदस्यों ने संगठन की बैठक कर अपना धरना स्थगित कर दिया है।
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