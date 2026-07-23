Jaunpur News: सर्पदंश से सेवानिवृत्त होमगार्ड की हुई मौत

Jaunpur News: खेतासराय। सफीपुर गांव निवासी 64 वर्षीय सेवानिवृत्त होमगार्ड फूलचंद यादव की गुरुवार को सर्पदंश से मौत हो गई। परिजनों की इच्छा पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के अनुसार फूलचंद यादव चार वर्ष पहले होमगार्ड के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। गुरुवार सुबह घर से बाहर निकलने के दौरान वह खूंटी पर टंगा शर्ट उतार रहे थे। इसी दौरान बक्से के नीचे छिपे सर्प ने उन्हें डंस लिया। कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और चक्कर आने पर उन्होंने परिजनों को जानकारी दी। परिजन उन्हें पहले शाहगंज के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां चिकित्सक नहीं मिलने पर जौनपुर के एक निजी अस्पताल पहुंचे।