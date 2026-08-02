Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: भुगतान न मिलने पर लेखपालों ने किया कार्य बहिष्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: शाहगंज में आय-जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों के सत्यापन कार्य का मानदेय लंबे समय से लंबित होने के विरोध में लेखपालों ने कार्य बहिष्कार किया। लेखपाल संघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

Jaunpur News: भुगतान न मिलने पर लेखपालों ने किया कार्य बहिष्कार

Jaunpur News: शाहगंज, हिन्दुस्तान संवाद। आय-जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों के सत्यापन कार्य का मानदेय लंबे समय से लंबित होने के विरोध में शनिवार को तहसील क्षेत्र के लेखपालों ने कार्य बहिष्कार किया। हालांकि अन्य राजस्व कार्य पूर्ववत संचालित होते रहे। हड़ताल के कारण आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों के सत्यापन का कार्य प्रभावित रहा।

ये भी पढ़ें:लंबित मांगों को लेकर लेखपाल संघ ने सौंपा ज्ञापन

लेखपाल संघ की प्रतिक्रिया

तहसील लेखपाल संघ के अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया कि आय-जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों के सत्यापन का भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया है। इस संबंध में कई बार उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका। उन्होंने कहा कि भुगतान न होने से लेखपालों में रोष है। इसी के विरोध में भुगतान होने तक आय, जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों के सत्यापन कार्य का पूर्णकालिक बहिष्कार किया गया है।

ये भी पढ़ें:Bahraich News: पांच अगस्त से लेखपाल संघ ने बहिष्कार का किया ऐलान

भविष्य की चेतावनी

अन्य सभी राजस्व कार्य सामान्य रूप से संचालित किए जा रहे हैं। लेखपाल संघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही लंबित मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। साथ ही शासन और प्रशासन से शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि प्रमाणपत्रों के सत्यापन का कार्य फिर से सुचारु रूप से शुरू हो सके। हड़ताल के दौरान मंत्री विवेक सिंह, पूर्व अध्यक्ष सनंदन भट्ट, रणजीत, रोशन अली, पवन सिंह, आलोक गुप्ता, रामविलास मौर्य सहित तहसील क्षेत्र के सभी लेखपाल मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

शाहगंज में लेखपालों ने क्यों हड़ताल की?
शाहगंज में लेखपालों ने आय-जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों के सत्यापन कार्य का मानदेय लंबे समय से लंबित होने के विरोध में हड़ताल की।
ये भी पढ़ें:होने पर 5 अगस्त से अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार करेंगे लेखपाल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jaunpur Latest News Shahganj Jaunpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।