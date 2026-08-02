Jaunpur News: भुगतान न मिलने पर लेखपालों ने किया कार्य बहिष्कार
Jaunpur News: शाहगंज में आय-जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों के सत्यापन कार्य का मानदेय लंबे समय से लंबित होने के विरोध में लेखपालों ने कार्य बहिष्कार किया। लेखपाल संघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
Jaunpur News: शाहगंज, हिन्दुस्तान संवाद। आय-जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों के सत्यापन कार्य का मानदेय लंबे समय से लंबित होने के विरोध में शनिवार को तहसील क्षेत्र के लेखपालों ने कार्य बहिष्कार किया। हालांकि अन्य राजस्व कार्य पूर्ववत संचालित होते रहे। हड़ताल के कारण आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों के सत्यापन का कार्य प्रभावित रहा।
लेखपाल संघ की प्रतिक्रिया
तहसील लेखपाल संघ के अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया कि आय-जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों के सत्यापन का भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया है। इस संबंध में कई बार उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका। उन्होंने कहा कि भुगतान न होने से लेखपालों में रोष है। इसी के विरोध में भुगतान होने तक आय, जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों के सत्यापन कार्य का पूर्णकालिक बहिष्कार किया गया है।
भविष्य की चेतावनी
अन्य सभी राजस्व कार्य सामान्य रूप से संचालित किए जा रहे हैं। लेखपाल संघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही लंबित मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। साथ ही शासन और प्रशासन से शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि प्रमाणपत्रों के सत्यापन का कार्य फिर से सुचारु रूप से शुरू हो सके। हड़ताल के दौरान मंत्री विवेक सिंह, पूर्व अध्यक्ष सनंदन भट्ट, रणजीत, रोशन अली, पवन सिंह, आलोक गुप्ता, रामविलास मौर्य सहित तहसील क्षेत्र के सभी लेखपाल मौजूद रहे।
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