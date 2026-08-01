Jaunpur News: बरसठी में तैनात सिपाही ने खाया विषाक्त पदार्थ

Jaunpur News: बरसठी, हिन्दुस्तान संवाद। थाने पर तैनात सिपाही विवेक कुमार गोंड ने थाना परिसर के अपने आवास पर शुक्रवार की सुबह करीब साढ़े दस बजे संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ खा लिया। जानकारी मिलते ही पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। प्रभारी निरीक्षक ने आनन-फानन में साथी पुलिस कर्मियों के साथ उसे सीएचसी पहुंचाया जहां से इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हलांकि उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के बल्हिया खुर्द गांव निवासी विनोद कुमार का बेटा 26 वर्षीय विवेक गोंड 2018 बैच का सिपाही है। वह बरसठी थाने पर करीब दो वर्षों से तैनात है।

थाना परिसर में बने सरकारी आवास में सुबह करीब साढ़े दस बजे अचानक विषाक्त पदार्थ खा लिया। कमरे में पहुंचे एक अन्य सिपाही ने देखा तो उसने शोर मचाया। प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश यादव समेत अन्य पुलिसकर्मी पहुंच कर उसे तत्काल सीएचसी बरसठी ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के बाद स्थिति नाजुक बनी रहने पर डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर, वाराणसी भेज दिया। सिपाही ने विषाक्त पदार्थ क्यों खाया, कारणों का पता स्पष्ट तौर पर नहीं चल पाया हैं। घटना की जानकारी लगते ही परिवार के लोग जौनपुर पहुंच गये थे। प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश यादव ने बताया कि कोई ठोस कारण नहीं पता चल पा रहा है। कुछ पारिवारिक समस्या में उसने ऐसा कदम उठाया है। हालत में सुधार हैं।