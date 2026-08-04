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Jaunpur News: घर में घुसकर मारपीट, पांच पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: खुटहन के नकवी पिलकिछा गांव में भूमि विवाद के चलते कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। पीड़िता शशिकला बिंद ने आरोप लगाया कि गोकुल, शिवा, दिनेश, सभाजीत बिंद और एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया। दो महिलाओं को भी घायल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

Jaunpur News: घर में घुसकर मारपीट, पांच पर केस दर्ज

Jaunpur News: खुटहन। क्षेत्र के नकवी पिलकिछा गांव में भूमि विवाद को लेकर घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर चार नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी शशिकला बिंद पत्नी पुनवासी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि रविवार को भोर में करीब दो बजे भूमि विवाद के मामले में गोकुल बिंद, शिवा बिंद, दिनेश बिंद, सभाजीत बिंद तथा एक अज्ञात व्यक्ति उसके घर में घुस आए। आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची पुनीता बिंद और सोनम बिंद को भी मारपीट कर घायल कर दिया।

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आरोप लगाया कि हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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