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Jaunpur News: युवती को भगाने के आरोप में केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: मुंगराबादशाहपुर में एक युवती को पड़ोसी युवक द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने पहले भी उनकी बेटी को ले जाने की कोशिश की थी। परिवार ने बेटी की सुरक्षा को लेकर अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

Jaunpur News: युवती को भगाने के आरोप में केस दर्ज

Jaunpur News: मुंगराबादशाहपुर, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव की एक युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पीड़ित पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि पड़ोसी गांव निवासी अंकित गौतम उनकी 17 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोप लगाया कि इससे पहले भी आरोपी उनकी पुत्री को ले जाने का प्रयास कर चुका था, लेकिन उस समय पुलिस की सक्रियता से उसे सकुशल वापस लाया गया था।

तहरीर में कहा कि आरोपी पक्ष के लोग पीड़ित परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। बेटी की सुरक्षा को लेकर परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष अश्विनी दूबे ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी और युवती की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है।

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