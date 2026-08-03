Jaunpur News: घर में घुसकर मारपीट, पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Jaunpur News: खुटहन (जौनपुर) में पुरानी जमीनी रंजिश के चलते चार आरोपियों और एक अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। शशिकला बिंद ने आरोप लगाया कि रविवार तड़के करीब दो बजे उनके घर में घुसकर हमला किया गया और गाली-गलौज की गई। बचाव में आई दो महिलाओं को भी चोट लगी।
Jaunpur News: खुटहन (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। नकवी पिलकिछा गांव में पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर घर में घुसकर मारपीट करने पर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर चार नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शशिकला बिंद पत्नी पुनवासी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि रविवार तड़के करीब दो बजे भूमि संबंधी रंजिश को लेकर गोकुल बिंद, शिवा बिंद, दिनेश बिंद, सभाजीत बिंद तथा एक अज्ञात व्यक्ति उसके घर में घुस आए। आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचीं पुनीता बिंद और सोनम बिंद को भी मारपीट कर घायल कर दिया।पुलिस
ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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