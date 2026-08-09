Jaunpur News: युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप
Jaunpur News: बदलापुर में एक युवती के लापता होने पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। युवती के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया। अगस्त की चार तारीख को युवती बिना बताए घर से चली गई थी। पुलिस युवती की तलाश कर रही है।
Jaunpur News: बदलापुर। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से युवती के लापता होने के मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। युवती के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर उसे बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। पिता के अनुसार उनकी बेटी चार अगस्त की सुबह बिना बताए घर से चली गई। आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चला। बाद में जानकारी हुई कि सुल्तानपुर जिले के लंभुआ थाना क्षेत्र के कन्हईपुर गांव निवासी अभिनंदन सिंह उसे अपने साथ ले गया है। थानाध्यक्ष फूलचंद्र पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर युवती की तलाश की जा रही है।
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