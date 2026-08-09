Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: बदलापुर में एक युवती के लापता होने पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। युवती के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया। अगस्त की चार तारीख को युवती बिना बताए घर से चली गई थी। पुलिस युवती की तलाश कर रही है।

Jaunpur News: युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

Jaunpur News: बदलापुर। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से युवती के लापता होने के मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। युवती के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर उसे बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। पिता के अनुसार उनकी बेटी चार अगस्त की सुबह बिना बताए घर से चली गई। आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चला। बाद में जानकारी हुई कि सुल्तानपुर जिले के लंभुआ थाना क्षेत्र के कन्हईपुर गांव निवासी अभिनंदन सिंह उसे अपने साथ ले गया है। थानाध्यक्ष फूलचंद्र पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर युवती की तलाश की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jaunpur Latest News Jaunpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।