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Jaunpur News: इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: बरसठी (जौनपुर) की एक युवती ने अपने पड़ोसियों पर इंस्टाग्राम पर उसकी फोटो लगाकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और फोटो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया। युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उनकी तलाश शुरू कर दी।

Jaunpur News: इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुकदमा

Jaunpur News: बरसठी (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती की फोटो इंस्टाग्राम पर लगाकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने सोमवार को मुकदमा दर्ज किया है। युवती ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी विवेक, जेपी, सत्यप्रकाश, निवासी ओझापुर (गनेशपुर) ने उसकी फोटो इंस्टाग्राम स्टेटस पर लगा दी। फोटो के साथ आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी भी की गई। जानकारी होने पर युवती ने आरोपी से इस संबंध में पूछताछ की तो आरोप है कि उसने गाली-गलौज करते हुए आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी दी। इससे परेशान युवती ने बरसठी थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की।

पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ आईटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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