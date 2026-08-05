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Jaunpur News: कोर्ट के आदेश पर 20 लोगों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: बरसठी, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के महुआरी गांव में भू-विवाद को लेकर न्यायालय के

Jaunpur News: कोर्ट के आदेश पर 20 लोगों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज

Jaunpur News: बरसठी, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के महुआरी गांव में भू-विवाद को लेकर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मंगलवार को 20 लोगों के खिलाफ मारपीट, तोड़फोड़ और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला 16 जून का बताया जा रहा है। महुआरी निवासी रमापति का आरोप है कि गांव के कुछ लोग उनके घर से सटे खेत की खुदाई करा रहे थे। उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि खुदाई से उनका मकान क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की, घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ भी की।

घटना में परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। पीड़ित ने बरसठी पुलिस से शिकायत किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी के आदेश पर घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को पुलिस ने पप्पू, रमाशंकर यादव त्रिलोकी अमरनाथ आकाश बाबूलनाथ विपिन यादव हंसराज यादव लवकुश यादव राजेंद्र यादव मुन्नू यादव कुंवरचंद यादव विजय यादव गोविंद यादव किताबुल यादव समेत कुल 20 आरोपियो के विरुद्ध मारपीट, एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। रमापत का यह भी आरोप है कि करीब चार माह पूर्व दर्ज कराए गए मुकदमे की रंजिश में आरोपित उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे थे।

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