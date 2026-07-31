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Jaunpur News: वारंटी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: गुरुवार को खुटहन में पुलिस ने न्यायालय से जारी वारंट के अनुपालन में पप्पू उर्फ बनारसी को उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई अपराधियों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत की गई। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया है।

Jaunpur News: वारंटी गिरफ्तार

Jaunpur News: खुटहन। पुलिस ने न्यायालय से जारी वारंट के अनुपालन में एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। पटैला गांव निवासी पप्पू उर्फ बनारसी को गुरुवार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई पूरी कर उसे चलान न्यायालय भेज दिया गया। थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह ने बताया कि अपराधियों एवं वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।

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