Jaunpur News: चोरी का आरोपी गिरफ्तार, नकदी, मोबाइल और बाइक बरामद
Jaunpur News: पुलिस ने पटैला मार्ग के रसूलपुर गांव से एक चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 41 हजार रुपये नकदी, आभूषण, मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आरोपी का चलान न्यायालय भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस वांछित की तलाश में जुटी थी।
Jaunpur News: खुटहन, हिन्दुस्तान संवाद। पुलिस ने चोरी के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को शुक्रवार की भोर में पटैला मार्ग के रसूलपुर गांव से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का सामान, नकदी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने आरोपित का चलान न्यायालय भेज दिया। थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पुलिस थाने में दर्ज चोरी के मुकदमे के वांछित की तलाश में जुटी हुई थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि पटैला मार्ग के रसूलपुर गांव में चोरी का वांछित सरपतहां थाना क्षेत्र के जौनपुर उसरा गांव निवासी रामलेस उर्फ मनोज मौजूद है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।
तलाशी के दौरान उसके पास से आभूषण और मोबाइल फोन के साथ करीब 41 हजार रुपये नकदी बरामद हुई हैं। साथ ही एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि बरामद सामान चोरी की घटना से संबंधित है। पूछताछ और कार्रवाई के बाद आरोपित को चलान न्यायालय भेज दिया गया।
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