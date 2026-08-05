Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: चार तमंचा, कारतूस के साथ दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: मुंगराबादशाहपुर में पुलिस ने दो युवकों को अवैध तमंचों और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान हर्षित पाण्डेय और सिद्धार्थ सिंह के रूप में हुई है। पुलिस को असलहों की तस्करी की आशंका है, और थानाध्यक्ष अश्वनी दूबे मामले की जांच कर रहे हैं।

Jaunpur News: चार तमंचा, कारतूस के साथ दो गिरफ्तार

Jaunpur News: मुंगराबादशाहपुर, हिन्दुस्तान संवाद। पुलिस ने बुधवार की सुबह करीब सवा पांच बजे बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चार अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस को असलहों की तस्करी की आशंका है। थानाध्यक्ष अश्वनी दूबे जांच कर रहे थे। इसी दौरान दो युवक अवैध असलहों के साथ तरहटी मोड़, ग्राम कमालपुर के पास मिले। घेराबंदी करके दोनों को दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से चार तमंचा, दो कारतूस बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हर्षित पाण्डेय निवासी बाभनपुर और सिद्धार्थ सिंह निवासी बिझवनिया का पूरा, दोनों थाना मुंगराबादशाहपुर के रूप में हुई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
mungra badshahpur Jaunpur Latest News Jaunpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।