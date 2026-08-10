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Jaunpur News: नोटिस के बाद भी नहीं पहुंचे न्यायालय, बाप-बेटे गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: बरसठी के सहरमा गांव से पुलिस ने पिता-पुत्र, लालचंद और निलेश गौतम को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ न्यायालय में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। इसके बाद एसडीएम मड़ियाहूं के न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया।

Jaunpur News: नोटिस के बाद भी नहीं पहुंचे न्यायालय, बाप-बेटे गिरफ्तार

Jaunpur News: बरसठी, हिन्दुस्तान संवाद। पुलिस ने क्षेत्र के सहरमा गांव से दो वारंटियों को उनके घर से गिरफ्तार कर एसडीएम मड़ियाहूं के न्यायालय में पेश किया। गिरफ्तार किए गए दोनों वारंटी आपस में बाप-बेटे बताए जा रहे हैं। सहरमा गांव निवासी लालचंद गौतम और निलेश गौतम का शांतिभंग में चालान हुआ था। इसके बाद दोनों को निर्धारित तारीख पर न्यायालय में उपस्थित होना था, लेकिन दोनों न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस पर न्यायालय की ओर से दोनों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी होने के बाद भी दोनों के हाजिर नहीं होने पर एसडीएम मड़ियाहूं के न्यायालय से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया।प्रभारी

निरीक्षक जय प्रकाश यादव ने बताया कि न्यायालय से जारी वारंट के अनुपालन में उपनिरीक्षक अनिल यादव, हेड कांस्टेबल अखिलेश यादव और ओमप्रकाश यादव की पुलिस टीम ने दोनों वारंटियों को उनके घर से गिरफ्तार किया। आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों को एसडीएम न्यायालय मड़ियाहूं भेज दिया गया।

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