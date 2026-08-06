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Jaunpur News: एसपी के आदेश पर तीन महिलाओं सहित पांच के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: खुटहन (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने शेरपुर पथरा

Jaunpur News: एसपी के आदेश पर तीन महिलाओं सहित पांच के खिलाफ केस

Jaunpur News: खुटहन (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने शेरपुर पथरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में तीन महिलाओं समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गांव निवासी उर्मिला देवी पत्नी लालता प्रसाद का आरोप है कि गत 31 जुलाई को पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी शुभम, रेखा देवी पत्नी सुरेश, अनीता पत्नी रमेश, आदर्श रजक तथा अनुष्का पुत्री रमेश उनके दरवाजे पर पहुंचकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर सभी ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया। शोर सुनकर बचाने पहुंची उनकी पुत्री सानिया, पुत्र अंकित और पति को भी मारपीट कर घायल कर दिया।

यह भी आरोप है कि रेखा देवी ने सानिया को दांत से काट लिया।पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद थाने में शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई। तब जाकर कार्रवाई की गई।

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