Jaunpur News: लाइनमैन के कहने से खंभे पर चढ़ा युवक, करंट से झुलसा और टूटा पैर

Jaunpur News: सिंगरामऊ, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के लालगंज फीडर में आई खराबी को ठीक कराने के लिए एक आउटसोर्सिंग लाइनमैन के कहने पर उसका साथी युवक खंभे पर चढ़ा और करंट की चपेट में आकर झुलस गया। पोल से गिरने की वजह से उसका पैर भी टूट गया। युवक भी प्राइवेट लाइनमैन का काम करता था। आरोप है कि लाइनमैन ने गलत तरीके से शटडाउन लिया था। इसी वजह से यह हादसा हुआ। ग्रामीणों और घायल युवक के परिजनों ने इस मामले में जांच कर आउटसोर्सिंग कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है। घायल 18 वर्षीय कुंदन ने आरोप लगाया कि आरोप है कि आउटसोर्सिंग लाइनमैन के कहने पर खंभे पर चढ़ा था।

उसने शटडाउन लिए जाने की बात कहकर उसे खंभे पर चढ़ाया था, जबकि बिजली आपूर्ति बंद नहीं थी। खंभे पर चढ़ते ही वह करंट की चपेट में आ गया। उसे गांव के लोगों की मनन से अस्पताल पहुंचाया गया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अभिषेक वर्मा ने बताया कि युवक गंभीर रूप से झुलसा है तथा उसका एक पैर भी टूट गया है। घटना के बाद बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्रीय लोगों ने मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी आउटसोर्सिंग कर्मचारी की वजह से जून महीने में भी एक युवक का पैर टूट गया था। उसे भी खंभे पर चढ़ाया गया था।