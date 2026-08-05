Jaunpur News: लाइनमैन के कहने से खंभे पर चढ़ा युवक, करंट से झुलसा और टूटा पैर
Jaunpur News: सिंगरामऊ के लालगंज फीडर में एक युवक करंट लगने से घायल हो गया। युवक ने आरोप लगाया कि उसने आउटसोर्सिंग लाइनमैन के कहने पर खंभे पर चढ़ा था, जबकि बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की गई थी। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर है। ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है।
Jaunpur News: सिंगरामऊ, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के लालगंज फीडर में आई खराबी को ठीक कराने के लिए एक आउटसोर्सिंग लाइनमैन के कहने पर उसका साथी युवक खंभे पर चढ़ा और करंट की चपेट में आकर झुलस गया। पोल से गिरने की वजह से उसका पैर भी टूट गया। युवक भी प्राइवेट लाइनमैन का काम करता था। आरोप है कि लाइनमैन ने गलत तरीके से शटडाउन लिया था। इसी वजह से यह हादसा हुआ। ग्रामीणों और घायल युवक के परिजनों ने इस मामले में जांच कर आउटसोर्सिंग कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है। घायल 18 वर्षीय कुंदन ने आरोप लगाया कि आरोप है कि आउटसोर्सिंग लाइनमैन के कहने पर खंभे पर चढ़ा था।
उसने शटडाउन लिए जाने की बात कहकर उसे खंभे पर चढ़ाया था, जबकि बिजली आपूर्ति बंद नहीं थी। खंभे पर चढ़ते ही वह करंट की चपेट में आ गया। उसे गांव के लोगों की मनन से अस्पताल पहुंचाया गया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अभिषेक वर्मा ने बताया कि युवक गंभीर रूप से झुलसा है तथा उसका एक पैर भी टूट गया है। घटना के बाद बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्रीय लोगों ने मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी आउटसोर्सिंग कर्मचारी की वजह से जून महीने में भी एक युवक का पैर टूट गया था। उसे भी खंभे पर चढ़ाया गया था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।