Jaunpur News: त्रिलोचन महादेव मंदिर का अफसरों ने लिया जायजा

Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने कांवर यात्रा के दृष्टिगत त्रिलोचन महादेव मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, कंट्रोल रूम, यातायात प्रबंधन तथा चिकित्सा सुविधाओं को सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई व्यवस्था संतोष जनक नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी को साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि सुनिश्चित करें कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी मार्गों की स्थिति दुरुस्त रहे।