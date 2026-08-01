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Jaunpur News: त्रिलोचन महादेव मंदिर का अफसरों ने लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जौनपुर में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. और एसएसपी कुंवर अनुपम सिंह ने कांवर यात्रा के लिए त्रिलोचन महादेव मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को सतर्कता और समर्पण के साथ कार्य करने की सलाह दी गई।

Jaunpur News: त्रिलोचन महादेव मंदिर का अफसरों ने लिया जायजा

Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने कांवर यात्रा के दृष्टिगत त्रिलोचन महादेव मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, कंट्रोल रूम, यातायात प्रबंधन तथा चिकित्सा सुविधाओं को सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई व्यवस्था संतोष जनक नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी को साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि सुनिश्चित करें कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी मार्गों की स्थिति दुरुस्त रहे।

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कहा कि कांवर यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ पूरी सतर्कता एवं जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने तथा भीड़ प्रबंधन के लिए प्रभावी पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए।

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