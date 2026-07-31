Jaunpur News: आरक्षण बहाली की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
Jaunpur News: निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक रमेश सिंह को ज्ञापन सौंपकर निषाद समाज की विभिन्न उपजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी कराने और आरक्षण संबंधी शासनादेशों का पालन कराने की मांग की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पात्र लोगों को प्रमाण-पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन की चेतावनी दी गई।
Jaunpur News: खुटहन, हिन्दुस्तान संवाद। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को विधायक रमेश सिंह को ज्ञापन सौंपकर निषाद समाज की विभिन्न उपजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी कराने तथा आरक्षण संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से पालन कराने की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि शासन के निर्देशों के बावजूद तहसील स्तर पर पात्र लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
ज्ञापन में उठाए गए मुद्दे
ज्ञापन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री समेत संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार, धीमर, बिंद, निषाद, गोंड़िया, मांझी, मछुआ समेत अन्य उपजातियों को संविधान और शासनादेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति का लाभ दिलाने की मांग की गई। साथ ही तहसील स्तर पर पात्र लोगों का पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी किए जाने पर रोक लगाने और उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई।
कार्यकर्ताओं की चेतावनी
कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होगा। विधायक रमेश सिंह ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले को संबंधित स्तर पर उठाने और कार्रवाई कराने का भरोसा दिया। इस मौके पर युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रेज निषाद, जिलाध्यक्ष विजय निषाद, ब्लॉक अध्यक्ष सतनारायण बिंद, सुरेश निषाद, सुरेंद्र निषाद, अजय, नरेंद्र, पंचम, सतीश निषाद सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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