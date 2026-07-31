Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: आरक्षण बहाली की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक रमेश सिंह को ज्ञापन सौंपकर निषाद समाज की विभिन्न उपजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी कराने और आरक्षण संबंधी शासनादेशों का पालन कराने की मांग की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पात्र लोगों को प्रमाण-पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन की चेतावनी दी गई।

Jaunpur News: आरक्षण बहाली की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

Jaunpur News: खुटहन, हिन्दुस्तान संवाद। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को विधायक रमेश सिंह को ज्ञापन सौंपकर निषाद समाज की विभिन्न उपजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी कराने तथा आरक्षण संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से पालन कराने की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि शासन के निर्देशों के बावजूद तहसील स्तर पर पात्र लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

ये भी पढ़ें:अनुसूचित जाति में निषाद व कश्यप समाज कराए शामिल

ज्ञापन में उठाए गए मुद्दे

ज्ञापन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री समेत संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार, धीमर, बिंद, निषाद, गोंड़िया, मांझी, मछुआ समेत अन्य उपजातियों को संविधान और शासनादेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति का लाभ दिलाने की मांग की गई। साथ ही तहसील स्तर पर पात्र लोगों का पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी किए जाने पर रोक लगाने और उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई।

ये भी पढ़ें:मछुआ समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग तेज

कार्यकर्ताओं की चेतावनी

कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होगा। विधायक रमेश सिंह ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले को संबंधित स्तर पर उठाने और कार्रवाई कराने का भरोसा दिया। इस मौके पर युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रेज निषाद, जिलाध्यक्ष विजय निषाद, ब्लॉक अध्यक्ष सतनारायण बिंद, सुरेश निषाद, सुरेंद्र निषाद, अजय, नरेंद्र, पंचम, सतीश निषाद सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किससे ज्ञापन सौंपा?
निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक रमेश सिंह को ज्ञापन सौंपा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Nishad Party Jaunpur Latest News Jaunpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।