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Jaunpur News: काजीबाजार में मिला मलेरिया का नया मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जौनपुर में मलेरिया का एक नया मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। टीम ने मरीज के घर पहुंचकर सत्यापन किया और निरोधात्मक गतिविधियां संचालित कराईं, जिसमें ब्रीडिंग सोर्स सर्वे, एंटी लार्वा स्प्रे और स्वास्थ्य शिक्षा शामिल हैं। मलेरिया के लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने की सलाह दी गई है।

Jaunpur News: काजीबाजार में मिला मलेरिया का नया मरीज

Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। ब्लॉक करंजाकला के काजीबाजार में गुरुवार को मलेरिया का एक नया मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया।

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स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाइयाँ

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीज के घर पहुंचकर सत्यापन किया और निरोधात्मक गतिविधियां संचालित कराईं। टीम ने ब्रीडिंग सोर्स सर्वे, सोर्स रिडक्शन, एंटी लार्वा स्प्रे, स्वास्थ्य शिक्षा, पोस्टर चस्पा करने और पंपलेट वितरण के माध्यम से लोगों को जागरूक किया।

मलेरिया के लक्षण

नोडल अधिकारी वेक्टर जनित रोग डॉ. आलोक सिंह ने बताया कि मलेरिया संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठंड लगकर बुखार आना, कंपकंपी, सिर व शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी इसके प्रमुख लक्षण हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर तत्काल नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क जांच व उपचार कराना चाहिए।

जिले में मलेरिया की स्थिति

जिला मलेरिया अधिकारी सुनील कुमार यादव ने बताया कि जनवरी 2026 से अब तक जिले में 1 लाख 76,094 संदिग्ध लोगों की जांच की गई है। इनमें 14 मरीज मलेरिया से संक्रमित मिले हैं। 11 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि तीन का उपचार जारी है। अब तक जिले में मलेरिया से किसी की मृत्यु नहीं हुई है।

जन जागरूकता

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घर और आसपास साफ-सफाई रखने, जलभराव न होने देने, मच्छरदानी का उपयोग करने तथा कूलर, गमलों और पानी की टंकियों का पानी नियमित बदलने की अपील की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जौनपुर में मलेरिया का नया मरीज कब मिला?
गुरुवार को ब्लॉक करंजाकला के काजीबाजार में मलेरिया का एक नया मरीज मिला।
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