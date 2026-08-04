Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: नाले में औंधे मूंह पड़ा मिला युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: जौनपुर के सरायपोख्ता चौकी क्षेत्र में नाले में एक युवक का शव मिला। स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई, जबकि पुलिस ने नशे में गिरने की बात कही। शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने मृतक के शरीर को मोर्चरी भेज दिया है।

Jaunpur News: नाले में औंधे मूंह पड़ा मिला युवक का शव

Jaunpur News: जौनपुर। कोतवाली जौनपुर के सरायपोख्ता चौकी क्षेत्र में चौकी से महज 300 मीटर दूर नाले में मंगलवार की सुबह एक युवक का शव पड़ा मिला। बाहर से देखने पर कहीं चोट, चपेट के निशान नहीं मिले, हालांकि शव उठाया गया तो सिर की तरफ थोड़ा चोट दिखा। मोहल्ले के लोगों ने हत्या की आशंका जताई, जबकि पुलिस ने नशे की हालत में गिरने की आशंका जताई। शव की पहचान नहीं हो सकी है। सरापोख्ता मोहल्ले के लोग सुबह उठे तो नाले में क शव औंधे मूंह पड़ा था। उसका एक हाथ पेट से दबा था, जबकि दूसरा पीट की तरफ था।

लोगों ने पुलिस को सूचना दी। चौकी प्रभारी सहित कोतवाली टीम पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश की। सुबह 11 बजे तक पहचान नहीं होने पर उसे मोर्चरी भेज दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Jaunpur Latest News Jaunpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।