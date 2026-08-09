Jaunpur News: थलोई हत्याकांड में चार गिरफ्तार
Jaunpur News: थलोई गांव में गुमशुदा व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक के परिवार के बड़े पिता और पड़ोसी समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में दो आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।
Jaunpur News: मछलीशहर, हिन्दुस्तान संवाद। थलोई (हरनहनिया) गांव में गुमशुदा व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दो नामजद आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। प्रभारी निरीक्षक अपराध प्रशांत पांडेय ने बताया कि मृतक के पुत्र आकाश की तहरीर पर परिवार के बड़े पिता और पड़ोसी समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूरा फगुई नहर पुलिया के पास से अंकित को गिरफ्तार किया। वहीं 17 वर्षीय शुभम, फूलकली और कविता को उनके घर से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार मामले में नामजद ईश्वर लाल और अमरेंद्र फरार हैं।
प्रभारी निरीक्षक अपराध ने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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