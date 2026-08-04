Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: बस की चपेट में आकर बाइक सवार दो लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: बदलापुर के पूरामुकुंद गांव में एक प्राइवेट बस की चपेट में आकर दो बाइक सवार घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। बस से टक्कर के कारणों की जानकारी नहीं मिल सकी।

Jaunpur News: बस की चपेट में आकर बाइक सवार दो लोग घायल

Jaunpur News: बदलापुर, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के पूरामुकुंद गांव स्थित फोरलेन पर सोमवार की रात में एक प्राइवेट बस की चपेट में आकर बाइक सवार दो लोग घायल हो गए। दोनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार, किस बस से टक्कर हुई यह पता नहीं चल सका। बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के सलेखनपट्टी गांव निवासी 22 वर्षीय सुमित और 45 वर्षीय माता प्रसाद बाइक से कहीं जा रहे थे। रात में करीब दस बजे एक प्राइवेट बस इसी मार्ग से गुजर रही थी। ओवर टेक करते समय बाइक सवार दोनों लोग बस की चपेट में आकर घायल हो गए।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: हाईवे में दो बाइक की टक्कर में चार जख्मी

आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों दोनों घायलों को सीएचसी पहुंचायी, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jaunpur Latest News Jaunpur News Badlapur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।