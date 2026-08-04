Jaunpur News: बस की चपेट में आकर बाइक सवार दो लोग घायल
Jaunpur News: बदलापुर के पूरामुकुंद गांव में एक प्राइवेट बस की चपेट में आकर दो बाइक सवार घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। बस से टक्कर के कारणों की जानकारी नहीं मिल सकी।
Jaunpur News: बदलापुर, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के पूरामुकुंद गांव स्थित फोरलेन पर सोमवार की रात में एक प्राइवेट बस की चपेट में आकर बाइक सवार दो लोग घायल हो गए। दोनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार, किस बस से टक्कर हुई यह पता नहीं चल सका। बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के सलेखनपट्टी गांव निवासी 22 वर्षीय सुमित और 45 वर्षीय माता प्रसाद बाइक से कहीं जा रहे थे। रात में करीब दस बजे एक प्राइवेट बस इसी मार्ग से गुजर रही थी। ओवर टेक करते समय बाइक सवार दोनों लोग बस की चपेट में आकर घायल हो गए।
आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों दोनों घायलों को सीएचसी पहुंचायी, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।
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