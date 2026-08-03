Jaunpur News: बंदर ने दो महिलाओं को काटकर किया घायल
Jaunpur News: जफराबाद (जौनपुर) में ब्रह्मबाबा मंदिर के पास सोमवार को एक बंदर ने दो महिला श्रद्धालुओं को काटकर घायल कर दिया। श्रद्धालुओं का शोर मचने पर बंदर भाग गया। मंदिर के पास पिछले डेढ़ महीने से खतरनाक बंदरों की संख्या बढ़ गई है, जिससे स्थानीय लोग और यात्री दहशत में हैं।
Jaunpur News: बंदरों के आतंक से यात्रियों व श्रद्धालुओं में दहशत जफराबाद (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। सिरकोनी ब्लॉक मुख्यालय परिसर में स्थित ब्रह्मबाबा मंदिर पर सोमवार को बंदर ने दो महिला श्रद्धालुओं को काटकर घायल कर दिया। घटना के बाद वहां हड़कम्प मच गया।वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग पर सिरकोनी ब्लॉक के प्रांगण से लगा हुआ ब्रह्मबाबा मंदिर स्थापित है। इस मंदिर पर आसपास के दर्जनों गांवों के लोग दर्शन-पूजन तथा कड़ाही चढ़ाने आते हैं। सोमवार को बहराम करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अन्य दिनों के अपेक्षा काफी बढ़ जाती है। सोमवार को मठिया सादीपुर की उर्मिला देवी व शांति देवी कड़ाही चढ़ाने आयी थी। उसी दौरान एक बंदर ने आकर दोनो पर हमला करके घायल कर दिया।
अन्य श्रद्धालुओं के शोर मचाने पर बंदर भाग गया। मंदिर के पास स्थित टँकी के ऑपरेटर रतन सिंह परमार ने बताया कि डेढ़ महीने से यहां पर एक से डेढ़ दर्जन बंदर कही से आ गए हैं। जिनमे कुछ काफी खतरनाक है। टोलप्लाज़ा होने के कारण टूरिस्ट की बस व अन्य वाहन रुकते हैं। कई यात्रियों को भी इन बंदरों ने काट लिया है। बंदरों से ब्लॉक कर्मियों सहित अन्य लोग दहशत में हैं।
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