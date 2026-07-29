Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: मड़ियाहूं में सामूहिक गायत्री मंत्र जाप का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: मड़ियाहूं में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में चौरा माता मंदिर के परिसर में सामूहिक गायत्री मंत्र जाप का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने राष्ट्र, समाज और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। आचार्य पंडित कमलेश मिश्रा ने सुदृढ़ परिवार के महत्व पर प्रकाश डाला।

Jaunpur News: मड़ियाहूं में सामूहिक गायत्री मंत्र जाप का आयोजन

Jaunpur News: मड़ियाहूं, हिन्दुस्तान संवाद। अखिल विश्व गायत्री परिवार सुभाषपुर पाली के तत्वावधान में को चौरा माता मंदिर परिसर में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक सामूहिक गायत्री मंत्र जाप किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर राष्ट्र, समाज और परिवार की सुख-समृद्धि तथा विश्व कल्याण की कामना की। मंत्र जाप के उपरांत आचार्य पंडित कमलेश मिश्रा ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सुदृढ़ परिवार ही स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होता है। उन्होंने कहा कि निष्ठावान, ईमानदार और संस्कारवान व्यक्तियों के निर्माण से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। इस अवसर पर विजय शंकर मिश्रा, सुनील मिश्रा, ब्रह्मदेव मिश्र, अशोक मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गायत्री परिवार के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jaunpur Latest News Jaunpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।