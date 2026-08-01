Jaunpur News: मां अन्नपूर्णा विदाई यात्रा का किया आयोजन
Jaunpur News: मड़ियाहूं में प्राचीन कांवरिया संघ की मां अन्नपूर्णा विदाई यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। यात्रा रामेश्वर महादेव मंदिर से रवाना होकर चिल्ह (मिर्जापुर) के लिए गई। यात्रा के दौरान कांवरियों के लिए जरूरी व्यवस्था की गई, जिसमें भोजन सामग्री और पेयजल के टैंकर शामिल थे। विधायक और नगर के कई लोग उपस्थित रहे।
Jaunpur News: मड़ियाहूं, हिन्दुस्तान संवाद। नगर के प्राचीन कांवरिया संघ की तरफ से शुक्रवार को मां अन्नपूर्णा विदाई यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज परिसर स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर से संघ के अध्यक्ष रवि कुमार मौर्य के नेतृत्व में डीजे, गाजे-बाजे और जयकारों के बीच यात्रा चिल्ह (मिर्जापुर) के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान कांवरियों के लिए जरूरी व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। विभिन्न वाहनों पर भोजन सामग्री, राशन, गैस सिलेंडर, पेयजल के टैंकर तथा अन्य जरूरी सामान लादकर भेजा गया। इस अवसर पर विधायक डॉ.आर.के. पटेल, चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू, कवलजीत सिंह गब्बर, परमजीत सिंह, दिलीप साहू, बृजेश दुबे, राजेश सिंह, चंदन केसरी सहित नगर के अनेक लोग उपस्थित रहे।
पूरे वातावरण में ‘हर-हर महादेव’ और ‘बोल बम’ के जयघोष गूंजते रहे।
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