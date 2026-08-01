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Jaunpur News: पागल सियार ने 12 लोगों को काटकर किया जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: गौराबादशाहपुर के कौवापार और गद्दोपुर गांव में एक पागल सियार ने हमला कर 12 से अधिक ग्रामीणों को चोटिल किया। शाम 6 से 8 बजे तक चले हमले में 10 मवेशियों को भी नुकसान हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई, उन्होंने रातभर गांव की रक्षा के लिए पहरा दिया। वन विभाग से सियार को पकड़ने की मांग की गई।

Jaunpur News: पागल सियार ने 12 लोगों को काटकर किया जख्मी

Jaunpur News: गौराबादशाहपुर। थाना क्षेत्र के कौवापार और गद्दोपुर गांव में गुरुवार की देर शाम एक पागल सियार ने जमकर उत्पात मचाया। शाम करीब छह बजे से रात आठ बजे तक सियार ने दोनों गांवों में 12 से अधिक ग्रामीणों को काटकर घायल कर दिया। इसके अलावा उसने दस मवेशियों पर भी हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। घटना के बाद दोनों गांवों में दहशत फैल गई। हमले में सियाराम यादव, अनिल राय, हरेराम यादव, शोभावती, हीरावती, अर्जुन मिश्र, अजय यादव, राजेंद्र यादव, गिरवर यादव, त्रिलोकी राय, कैलाश और जयप्रकाश यादव घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार निजी अस्पताल में कराया गया।

सियार के हमले की सूचना फैलते ही ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। परिवार और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर लोग रातभर लाठी-डंडे लेकर गांव में पहरा देते रहे। ग्रामीणों ने वन विभाग से पागल सियार को पकड़ने की मांग की है।

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