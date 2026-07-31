Jaunpur News: सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक
Jaunpur News: सुजानगंज के श्री गौरीशंकर मंदिर में सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। मंदिर के सचिव ने बताया कि आमतौर पर सोमवार और शुक्रवार को ज्यादा भीड़ रहती है। हालांकि उम्मीद है कि अगले दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए तैयारी की है।
Jaunpur News: सुजानगंज। श्री गौरीशंकर मंदिर सुजानगंज में सावन के पहले दिन गुरुवार को श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचे। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। उम्मीद है कि शुक्रवार को श्रद्धालु दर्शन एंव जलार्चन करने आयेंगे। मंदिर के सचिव सुधीर तिवारी ने बताया कि प्रायः सोमवार और शुक्रवार को ही ज्यादा भीड़ आती है हालांकि सावन में महीने भर श्रद्धालु आते हैं। थानाध्यक्ष अमित पांडेय ने बताया कि सामान्य भीड़ बनी रही लेकिन प्रशासन हर दिन के लिए तैयार हैं।
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