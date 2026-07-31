Jaunpur News: एनबीडब्ल्यू के वारंटी को पुलिस ने भेजा चालान
Jaunpur News: शाहगंज के मजडीहा गांव के अबुलैश को अदालत में चल रहे मामले में अनुपस्थित रहने पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एनबीडब्ल्यू जारी किया था। कोतवाली निरीक्षक तेज बहादुर सिंह ने मुखबिर से मिली सूचना पर उसे पकड़कर चालान कर दिया।
Jaunpur News: शाहगंज, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के मजडीहा गांव निवासी एक युवक को पुलिस ने न्यायालय में चल रहे मुकदमे में हाजिर न होने से न्यायालय की आरे से जारी एनबीडब्ल्यू में गिरफ्तार कर चालान भेज दिया। स्थानीय गांव मजडीहा निवासी अबुलैश पुत्र दोस्त मोहम्मद को गुरुवार को कोतवाली निरीक्षक तेज बहादुर सिंह ने मुखबिर की सूचना पर न्यायालय में चल रहे डीपी एक्ट के अंतर्गत मुकदमे में हाजिर न होने के चलते गिरफ्तार कर न्यायालय चालान भेज दिया।
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