Jaunpur News: मंदिर की सफाई के लिए डीएम को सौंपा ज्ञापन
Jaunpur News: गौराबादशाहपुर में धर्मापुर बाजार स्थित ऐतिहासिक शिवमंदिर के सरोवर की सफाई के लिए स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। श्रद्धालुओं को गंदगी और दुर्गंध के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरोवर की नियमित सफाई और रखरखाव की मांग की है।
Jaunpur News: गौराबादशाहपुर। धर्मापुर बाजार स्थित ऐतिहासिक शिवमंदिर के सरोवर की सफाई कराने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। सरोवर में फैली गंदगी और दुर्गंध से श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी का उल्लेख करते हुए शीघ्र सफाई कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सरोवर में कचरा जमा होने से दुर्गंध फैल रही है। सावन माह में मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन गंदगी के कारण उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र देने वालों में संजीव गुप्ता, राहुल, राजदेव, राजपथ निषाद, विशाल सेठ, चंद्रशेखर, अरविंद निषाद समेत अन्य स्थानीय लोग शामिल रहे।
उन्होंने प्रशासन से सरोवर की नियमित सफाई और रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की।
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