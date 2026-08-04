Jaunpur News: आकाशीय बिजली की चपेट में आने से ऑटो चालक की मौत
Jaunpur News: जौनपुर के कसेरवा गांव में मंगलवार सुबह बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से ऑटो चालक नंदलाल गिरी की मृत्यु हो गई। उनकी उम्र 35 वर्ष थी। इस हादसे से उनके परिवार में केवल एक सहारा छिन गया, जिससे दुख का माहौल है। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।
Jaunpur News: जौनपुर। मीरगंज थाना क्षेत्र के कसेरवा गांव में मंगलवार की सुबह बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ऑटो चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। कसेरवा गांव निवासी नंदलाल गिरी (35) ऑटो चलाकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते थे। उनके निधन से परिवार का इकलौता सहारा छिन गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
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