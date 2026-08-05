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Jaunpur News: पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जौनपुर में लियो क्लब द्वारा श्रमन कॉन्वेंट स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आम, नीम और अमरूद सहित कई पौधे रोपे गए। विद्यालय परिसर को हरित और स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया गया। प्रधानाचार्या और निदेशक को पौधे भेंटकर सम्मानित किया गया।

Jaunpur News: पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। लियो क्लब जौनपुर मेन की ओर से मंगलवार को उर्दू बाजार स्थित श्रमन कॉन्वेंट स्कूल में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आम, नीम, अमरूद, शीशम सहित कई फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया गया। विद्यालय परिसर को हरित और स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया गया। प्रधानाचार्या और निदेशक को क्लब की ओर से पौधे भेंट करके उन्हें सम्मानित किया गया। लियो क्लब के अध्यक्ष ऋषि श्रीवास्तव ने संबोधित किया।

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