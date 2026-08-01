Jaunpur News: ई-डिस्ट्रिक्ट योजना से ऑनलाइन प्रमाण पत्रों का बहिष्कार

Jaunpur News: शाहगंज, हिन्दुस्तान संवाद। लेखपाल संघ ने ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के एवज में लंबित भुगतान की मांग को लेकर एसडीएम अंकुर कुमार को ज्ञापन सौंपा। संघ ने कहा कि यदि लंबित भुगतान शीघ्र नहीं कराया गया तो शनिवार यानी 1 अगस्त को तहसील के सभी लेखपाल ऑनलाइन रिपोर्टिंग का कार्य नहीं करेंगे। संघ अध्यक्ष इंजीनियर विकास सिंह और मंत्री विवेक सिंह के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्व परिषद एवं शासन के वर्ष 2019 के आदेशों के अनुसार आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रति प्रमाण पत्र पांच रुपये की दर से लेखपालों को भुगतान किए जाने का प्रावधान है।

यह राशि प्रिंटिंग सहित अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित की गई थी। ज्ञापन के अनुसार जनपद के लेखपालों को 31 अगस्त 2024 तक का भुगतान तो कर दिया गया। लेकिन एक सितंबर 2024 से अब तक का भुगतान लंबित है। संघ का कहना है कि इस संबंध में कई बार सामूहिक रुप से पत्राचार किया गया। लेकिन 22 सितंबर 2025 से 2 फरवरी 2026 एवं 24-28 अप्रैल 2026 तक का भुगतान की मांग उठाई गई। इसके अलावा 14 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी को भी ज्ञापन देकर बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराने का अनुरोध किया गया। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेखपाल संघ ने कहा कि यदि लंबित भुगतान शीघ्र नहीं कराया गया तो स्थानीय तहसील के सभी लेखपाल ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का कार्य बंद करने के लिए विवश होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान सनंदन भट्ट, अशोक कुशवाहा, रविकांत मौर्या, पंकज पटेल, राहुल मौर्या, राकेश कुमार समेत कई लेखपाल मौजूद रहें।