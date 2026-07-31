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Jaunpur News: भूमि विवाद में दो पक्ष भिड़े, सात पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: महराजगंज के बरहुपुर गांव में बुधवार को भूमि विवाद के चलते दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। सर्वेश ने पड़ोसी पर फसल नष्ट करने का आरोप लगाया, जबकि शिम्पी ने मिट्टी खोदने का। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामले दर्ज कर जांच शुरू की।

Jaunpur News: भूमि विवाद में दो पक्ष भिड़े, सात पर केस

Jaunpur News: महराजगंज। क्षेत्र के बरहुपुर गांव में बुधवार को भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट, गाली-गलौज और अभद्रता का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पहले पक्ष के सर्वेश का आरोप है कि पड़ोसी उनके खेत में लगी धान की फसल उखाड़कर फेंक रहे थे। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई। वहीं दूसरे पक्ष की शिम्पी ने आरोप लगाया कि विपक्षी उनके मकान की दीवार के पास मिट्टी खोद रहे थे। मना करने पर मारपीट और गाली-गलौज की गई, जिससे दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया।

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पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर सुरेश, अमन, पवन, आकाश, निशा, उर्मिला और सर्वेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष तरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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