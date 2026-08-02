Jaunpur News: 48 किलो खुला दोहरा बरामद
Jaunpur News: जौनपुर पुलिस ने एक अभियान चलाकर रुहट्टा क्षेत्र से एक व्यक्ति को पकड़ा। आरोपी के पास से 48 किलोग्राम खुला दोहरा, 47 किलोग्राम पाउच और 1.5 किलोग्राम सूखा तंबाकू बरामद किया गया। यह कार्रवाई कोतवाली प्रभारी अनीता सिंह के नेतृत्व में की गई।
Jaunpur News: जौनपुर। कोतवाली जौनपुर पुलिस ने शनिवार को अभियान चलाकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दोहरा बरामद किया। कोतवाली प्रभारी अनीता सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान शहर के रुहट्टा क्षेत्र से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके कब्जे से दोहरा एवं तम्बाकू बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार, परविन्दर सिंह पुत्र सतपाल सिंह निवासी उमरपुर रुहट्टा, थाना कोतवाली, जौनपुर के कब्जे से 48 किलोग्राम खुला दोहरा, 47 किलोग्राम पाउच तथा 1.5 किलोग्राम सूखा तम्बाकू बरामद किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।