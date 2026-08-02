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Jaunpur News: 48 किलो खुला दोहरा बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जौनपुर पुलिस ने एक अभियान चलाकर रुहट्टा क्षेत्र से एक व्यक्ति को पकड़ा। आरोपी के पास से 48 किलोग्राम खुला दोहरा, 47 किलोग्राम पाउच और 1.5 किलोग्राम सूखा तंबाकू बरामद किया गया। यह कार्रवाई कोतवाली प्रभारी अनीता सिंह के नेतृत्व में की गई।

Jaunpur News: 48 किलो खुला दोहरा बरामद

Jaunpur News: जौनपुर। कोतवाली जौनपुर पुलिस ने शनिवार को अभियान चलाकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दोहरा बरामद किया। कोतवाली प्रभारी अनीता सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान शहर के रुहट्टा क्षेत्र से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके कब्जे से दोहरा एवं तम्बाकू बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार, परविन्दर सिंह पुत्र सतपाल सिंह निवासी उमरपुर रुहट्टा, थाना कोतवाली, जौनपुर के कब्जे से 48 किलोग्राम खुला दोहरा, 47 किलोग्राम पाउच तथा 1.5 किलोग्राम सूखा तम्बाकू बरामद किया गया।

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