Jaunpur News: सदर में सात संपर्क मार्गों का लोकार्पण, लोगों को मिली सौगात

Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। सदर विधानसभा क्षेत्र में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की आरे से निर्मित सात संपर्क मार्गों का सोमवार को राज्यमंत्री गिरीशचंद्र यादव ने लोकार्पण किया। करीब 137.20 लाख रुपये की लागत से तैयार इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सदर विधानसभा क्षेत्र में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं के तहत सात संपर्क मार्गों का निर्माण एवं नवनिर्माण कराया गया है, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और अधिक सुगम होने की उम्मीद हैं। लोकार्पित परियोजनाओं में खेतासराय-दीदारगंज मार्ग से जैगहों तक 550 मीटर लंबा संपर्क मार्ग 19.77 लाख रुपये की लागत से बनाया गया है।

वहीं गुरैनी-सोंगर मार्ग से यादव-प्रजापति बस्ती होते हुए गुरैनी मार्ग तक 500 मीटर सड़क का निर्माण 14.80 लाख रुपये की लागत से कराया गया। जपटापुर-भुड़कुडा पिच रोड से लपरी नहर तक 400 मीटर संपर्क मार्ग का निर्माण 40.12 लाख रुपये की लागत से, मीरापुर-मुबारकपुर मार्ग से पूरा अंधरी गांव में राजीव यादव के घर तक 350 मीटर सड़क का निर्माण 12.11 लाख रुपये की लागत से कराया गया। इसी तरह जौनपुर-खुटहन मार्ग से छतौरा तक 500 मीटर लंबे संपर्क मार्ग का नवनिर्माण 15.70 लाख रुपये की लागत से तथा जौनपुर-खुटहन मार्ग पर मीरापुर पिच रोड से गुलालपुर तक 450 मीटर सड़क का निर्माण 17.51 लाख रुपये की लागत से पूरा किया गया। वहीं कोइरीडीहा-मल्हनी मार्ग पर ग्राम सभा जर्गे पिच रोड से जर्सी में अरविंद यादव के घर तक 370 मीटर संपर्क मार्ग का नवनिर्माण 17.19 लाख रुपये की लागत से कराया गया।इस मौके पर राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने तथा जनहित से जुड़ी विकास योजनाओं को तेजी से पूरा कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ग्रामीण संपर्क मार्गों के सुदृढ़ होने से स्थानीय लोगों के साथ किसानों और विद्यार्थियों को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस मौके पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान समेत स्थानीय लोग मौजूद रहे।