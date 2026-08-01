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Jaunpur News: 10 लीटर शराब बरामद, दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: रामनगर में नेवढ़िया थाना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 10.08 लीटर शराब बरामद की। आरोपितों का चालान कर दिया गया। यह कार्रवाई सीतमसराय चौराहे पर हुई, जिसमें कृष्ण मोहन मिश्रा और पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया।

Jaunpur News: 10 लीटर शराब बरामद, दो गिरफ्तार

Jaunpur News: रामनगर, हिन्दुस्तान संवाद। नेवढ़िया थाना पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को अवैध शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से कुल 10.08 लीटर शराब बरामद हुई। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपितों का चालान कर दिया। थानाध्यक्ष निखिलेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक शिवभंजन प्रसाद तथा आबकारी विभाग के निरीक्षक जय प्रकाश पाण्डेय की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर सीतमसराय चौराहे पर कार्रवाई की। पुलिस ने बिहार के गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बंजरिया निवासी कृष्ण मोहन मिश्रा और सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के भलुई निवासी पवन कुमार को गिरफ्तार किया।

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