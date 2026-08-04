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Jaunpur News: गोलंबर से टकराई कार, एक ही परिवार के सात घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: केराकत के शहीद भगत सिंह चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गोलम्बर से टकरा गई, जिससे वहां स्थापित भगत सिंह की प्रतिमा गिरकर टूट गई। कार में सवार एक ही परिवार के सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल भेजा गया।

Jaunpur News: गोलंबर से टकराई कार, एक ही परिवार के सात घायल

Jaunpur News: केराकत, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के शहीद भगत सिंह चौराहे पर सोमवार को तड़के करीब साढ़े तीन बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गोलम्बर से टकरा गई। हादसे में गोलम्बर पर स्थापित शहीद-ए-आजम भगत सिंह की प्रतिमा गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गई। वहीं कार में सवार एक ही परिवार के सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केराकत पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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घायल सभी लोग केराकत कोतवाली क्षेत्र के देवकली गांव के निवासी बताए गए। उनकी पहचान 24 वर्षीय शिवम मिश्रा, 19 वर्षीय आशुतोष पाठक, 16 वर्षीय मानवी पाठक, 73 वर्षीय राधिका पाठक, 74 वर्षीय सुभाष पाठक, 42 वर्षीय कौशल पाठक और 40 वर्षीय सुधा पाठक के रूप में हुई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी। प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने से लोगों में नराजगी देखी गई। उधर, घायलों में दो की हालत गंभीर बतायी गई।

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