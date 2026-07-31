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Jaunpur News: टोल बचाने के चक्कर में गांव की सड़क से गए तो होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जफराबाद में हौज टोल प्लाजा का टोल टैक्स बचाने के लिए भारी वाहन ग्रामीण रास्तों से गुजर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग ने एआरटीओ को पत्र भेज कर कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि इससे सड़कों को नुकसान और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है।

Jaunpur News: टोल बचाने के चक्कर में गांव की सड़क से गए तो होगी कार्रवाई

Jaunpur News: जफराबाद, हिन्दुस्तान संवाद। हौज टोल प्लाजा का टोल टैक्स बचाने के लिए ग्रामीण मार्गों से गुजर रहे भारी वाहनों पर रोक लगाने की पहल शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग (खंड-दो) के अधिशासी अभियंता ने इस संबंध में उप संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। अधिशासी अभियंता ने पत्र में बताया है कि टोल टैक्स से बचने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में भारी वाहन सिरकोनी-राजेपुर, सिरकोनी-रसैना, हाईवे से मतुला-सादीपुर, नत्थनपुर-कबुलपुर तथा जफराबाद-देवकली मार्ग समेत अन्य ग्रामीण सड़कों से गुजर रहे हैं। इससे इन सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है और उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि भारी वाहनों के आवागमन से ग्रामीण बाजारों में आवागमन प्रभावित हो रहा है। साथ ही स्कूल-कॉलेज आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं और अन्य राहगीरों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है। पीडब्ल्यूडी ने एआरटीओ से ऐसे वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

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