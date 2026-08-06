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Jaunpur News: झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले, मौसम ठंडा होने से लोगों को गर्मी से मिली है राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता जिले भर में बारिश होने से गुरुवार को लोगों की दिनचर्या प्रभावित

Jaunpur News: झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले, मौसम ठंडा होने से लोगों को गर्मी से मिली है राहत

Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता जिले भर में बारिश होने से गुरुवार को लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई। झमाझम बारिश से मौसम ठंडा हो गया और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। सुबह लगातार बारिश का क्रम बने रहने से जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है।हिंस खेतासराय के अनुसारक्षेत्र में सुबह भोर से झमाझम बारिश हुई।‌ सिंचाई के अभाव में धान के खेत में दरारें पड़ती देख किसानों को धान सूखने की चिंता सता रही थी।‌ इस बारिश से किसानों को धान सूखने से बचने की एक उम्मीद दिखाई दी। प्रगतिशील किसान राजनाथ यादव ने बताया कि साधन विहीन किसानों की फसल के लिए काफी फायदेमंद होगा।

सफीपुर निवासी लालबहादुर यादव ने बताया कि आज सुबह अच्छी बारिश हुई है। कुछ किसानों के धान की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई थी।

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