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Jaunpur News: हर हर महादेव के नारों से गूंज उठे शिव मंदिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जौनपुर के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में सावन के पहले सोमवार को जलार्चन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गौरीशंकर धाम, त्रिलोचन महादेव और रामेश्वरम धाम में लोग सुबह से जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में खड़े हुए। मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

हर हर महादेव के नारों से गूंज उठे शिव मंदिर
हर हर महादेव के नारों से गूंज उठे शिव मंदिर

Jaunpur News: सुबह से सभी छोटे बड़े शिव मंदिरों श्रद्धालु कर रहे जलार्चन गौरीशंकर धाम सुजानगंज, त्रिलोचन महादेव, रामेश्वरम धाम में भारी भीड़जौनपुर, संवाददाता।सावन के पहले सोमवार को जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जलार्चन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर हर महादेव के जयकारे से सभी छोटे बड़े शिव मंदिर गुंजायमान हैं। गौरीशंकर धाम सुजानगंज, त्रिलोचन महादेव, रामेश्वर धाम राजेपुर, सारनाथ महादेव मंदिर शंभूगंज, शिव मंदिर धर्मापुर सहित सभी मंदिरों में भोर से ही कांवरियों समेत अन्य शिवभक्तों की भीड़ लगी है।हिन्दुस्तान संवाद सुजानगंज के अनुसार श्री गौरीशंकर धाम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रथम सोमवार को श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए भोर से ही लोग लंबी कतार में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे थे।

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मंदिर का पट खुलते ही हर हर महादेव के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, फूल माला, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि भगवान भोलेनाथ को चढ़ाकर पूजन किया। सुरक्षा के लिए थाना प्रभारी सुजानगंज अमित कुमार पाण्डेय एवं मेला प्रभारी आनंद राय पूरे मेला क्षेत्र का भ्रमण करते रहे। नायब तहसीलदार- शुभम एवं कानून गो-अजीत पाण्डेय मौजूद रहे।

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