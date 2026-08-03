Jaunpur News: हर हर महादेव के नारों से गूंज उठे शिव मंदिर

Jaunpur News: सुबह से सभी छोटे बड़े शिव मंदिरों श्रद्धालु कर रहे जलार्चन गौरीशंकर धाम सुजानगंज, त्रिलोचन महादेव, रामेश्वरम धाम में भारी भीड़जौनपुर, संवाददाता।सावन के पहले सोमवार को जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जलार्चन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर हर महादेव के जयकारे से सभी छोटे बड़े शिव मंदिर गुंजायमान हैं। गौरीशंकर धाम सुजानगंज, त्रिलोचन महादेव, रामेश्वर धाम राजेपुर, सारनाथ महादेव मंदिर शंभूगंज, शिव मंदिर धर्मापुर सहित सभी मंदिरों में भोर से ही कांवरियों समेत अन्य शिवभक्तों की भीड़ लगी है।हिन्दुस्तान संवाद सुजानगंज के अनुसार श्री गौरीशंकर धाम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रथम सोमवार को श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए भोर से ही लोग लंबी कतार में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे थे।