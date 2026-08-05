Jaunpur News: नायब तहसीलदार ने पीएचसी का किया निरीक्षण
Jaunpur News: खेतासराय, जौनपुर में नायब तहसीलदार कुंदन सिंह ने मंगलवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोंधी का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, साफ-सफाई, और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता की जांच की। निरीक्षण के दौरान एंटीवेनम सीरम की 10 वॉयल उपलब्ध होने की पुष्टि की गई।
Jaunpur News: खेतासराय(जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। नायब तहसीलदार कुंदन सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोंधी पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता परखने के लिए मंगलवार को देर शाम औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण में उन्होंने साफ-सफाई और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता का मुआयना किया। नायब तहसीलदार के स्वास्थ्य केंद्र पर अचानक पहुंचते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार ने ओपीडी, दवाई वितरण केंद्र, लैब, वार्ड और उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। उन्होंने सर्पदंश के मरीजों को लगाए जाने वाले एंटीवेनम सीरम की उपलब्धता के बारे में विशेष रूप से जानकारी ली। फार्मासिस्ट अशोक कुमार यादव ने बताया कि एंटीवेनम सीरम का 10 वॉयल उपलब्ध हैं।
इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में भर्ती सोंधी की शीतल देवी से अस्पताल से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण में सबकुछ संतोषजनक पाए जाने के बाद उन्होंने इमरजेंसी ड्युटी पर तैनात डा.विवेकानंद कुशवाहा को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान रात्रि कालीन ड्यूटी में लगाए गए राहुल यादव, गंगा पाल, अली, बीना सिंह, प्रतिभा सिंह समेत स्टाफ नर्स मौजूद रहे।
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