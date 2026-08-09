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Jaunpur News: आरोग्य मेले में 80 मरीजों की जांच, दवा वितरित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जौनपुर के कुहियां गांव में आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें स्वास्थ्यकर्मियों ने करीब 80 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मुफ्त दवाएं और उपचार प्रदान किए गए। मरीजों की मलेरिया और टाइफाइड की जांच की गई और आवश्यक रक्त जांच भी कराई गई।

Jaunpur News: आरोग्य मेले में 80 मरीजों की जांच, दवा वितरित

Jaunpur News: जौनपुर, हिन्दुस्तान संवाद। सरायख्वाजा क्षेत्र के कुहियां गांव में शनिवार को मिहरावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। गांव में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों ने करीब 80 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। विभिन्न जांच कराने के साथ मरीजों को बीमारी के अनुसार निशुल्क दवाएं वितरित की गईं। शिविर में चिकित्साधिकारी डॉ. अबुल फैज के नेतृत्व में स्वास्थ्यकर्मियों ने मरीजों की जांच की। बुखार, कमजोरी व अन्य लक्षण वाले मरीजों की मलेरिया और टाइफाइड की जांच की गई। इसके अलावा आवश्यक रक्त जांच भी कराई गई। जांच के बाद चिकित्सकों ने मरीजों को बीमारी के अनुसार उपचार और दवा उपलब्ध कराई।

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मरीजों की समस्याएं सुनकर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जरूरी परामर्श भी दिया गया।

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