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Jaunpur News: स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की हुई जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जफराबाद में रविवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जहां तीन सौ से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य जांचों में बीपी, शुगर और लिपिड प्रोफाइल शामिल थे। थाने में तैनात पुलिसकर्मियों और आसपास के गांवों के लोगों ने भाग लिया। चिकित्सकों ने खानपान संबंधी सलाह भी दी।

Jaunpur News: स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की हुई जांच

Jaunpur News: जफराबाद। थाना परिसर में रविवार को स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें तीन सौ से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। शिविर में थाने पर तैनात करीब सवा सौ पुलिसकर्मियों के साथ आसपास के गांवों के लोगों ने भी स्वास्थ्य जांच कराई। चिकित्सकों ने बीपी, शुगर, लिपिड प्रोफाइल और फेफड़ों समेत विभिन्न जांचें कीं। जांच के बाद जरूरत के अनुसार लोगों को दवाएं दी गईं। चिकित्सकों ने खानपान और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के बारे में भी परामर्श दिया। शिविर में अस्पताल के डॉ. सचिन कुमार, डॉ. शादाब, आनंद सिंह समेत फार्मासिस्ट और नर्सों की टीम मौजूद रही।

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