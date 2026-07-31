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Jaunpur News: गुरु पूजा उत्सव में समर्पित की गुरु दक्षिणा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: खेतासराय के मानीकला गाँव में गुरुपूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा गुरु पूजा उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रभक्ति गीतों से हुई। उद्बोधन में गुरु परंपरा और राष्ट्र सेवा का महत्व बताया गया। अंत में संघ प्रार्थना, प्रसाद वितरण और आभार ज्ञापन के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।

Jaunpur News: गुरु पूजा उत्सव में समर्पित की गुरु दक्षिणा

Jaunpur News: खेतासराय, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के मानीकला गांव स्थित एक विद्यालय में बुधवार रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु पूजा उत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने भगवा ध्वज को गुरु मानते हुए श्रद्धा और निष्ठा के साथ बंद लिफाफे में गुरु दक्षिणा समर्पित की। शुभारंभ राष्ट्रभक्ति गीतों से हुआ। सोंधी खंड के बौद्धिक शिक्षण प्रमुख हृदय नारायण ने अपने उद्बोधन में गुरु परंपरा, राष्ट्र सेवा और संगठन के महत्व के बारे में बताते हुए स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन किया। शुभम मोदनवाल ने गणगीत तथा संदीप बिंद ने अमृत वचन का वाचन किया। अध्यक्षता प्यारे लाल मोदनवाल ने तथा संचालन भास्कर तिवारी ने किया।

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अंत में संघ प्रार्थना, प्रसाद वितरण और मंडल कार्यवाहक जय प्रकाश गुप्त के आभार ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर रमेश जायसवाल, विक्की, सर्वेश, अखिलेश, अशोक बेनवंशी, आदेश कश्यप, अवधेश साहू, आनंद साहू, राजेश गुप्त, संतोष सेठ, मनोज साहू, रौनक चौरसिया, आर्यन चौरसिया, साहुल बिंद सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक मौजूद रहे।

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