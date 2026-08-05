Jaunpur News: व्यापारी संवाद में पंजीकरण सुधार के लिए किया जागरूक
Jaunpur News: मछलीशहर में एक होटल में राज्य कर अधिकारी रोहित सिंह ने व्यापारियों के साथ जीएसटी पंजीकरण सुधार व्यवस्था पर संवाद किया। जीएसटी विशेष जागरूकता अभियान के तहत, पंजीकरण की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी गई। व्यापारियों ने अपने सवाल पूछे और अधिकारियों ने उनका समाधान किया।
Jaunpur News: मछलीशहर, हिन्दुस्तान संवाद। नगर के एक होटल में राज्य कर अधिकारी रोहित सिंह ने व्यापारियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में जीएसटी पंजीकरण सुधार व्यवस्था के बारे मे जानकारी साझा की। जीएसटी विशेष जागरूकता अभियान के तहत आयोजित व्यापारी संवाद कार्यक्रम में बताया कि सिस्टम आधारित डेटा विश्लेषण द्वारा पहचाने गए आवेदकों का पंजीकरण तीन कार्य दिवस के अंदर हो जाता हैं। पंजीयन के लिए पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, आधार के साथ ही व्यापार स्थल और बैंक खाते का प्रमाण जरूरत होता हैं। कार्यक्रम में व्यापारियों ने अपनी शंका के समाधान के सवाल पूछे जिसका जीएसटी अधिकारी ने समाधान किया।
आयोजन में नगर के होटल संचालक और दर्जन भर व्यापारी शामिल हुए।
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