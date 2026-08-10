Jaunpur News: संग संग मेलवा घुमाईदा पिया, मनवा बहलाईदा पिया ना...
Jaunpur News: जौनपुर में हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय हिन्दू भगवा वाहिनी द्वारा किया गया। महिलाओं ने तीज के गीत प्रस्तुत किए और अतिथियों ने सावन के महत्व पर चर्चा की। मुख्य अतिथि अनीता सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरूआत की। इस अवसर पर सभी ने सावन के त्योहारों का जश्न मनाया।
Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। राष्ट्रीय हिन्दू भगवा वाहिनी की तरफ से रविवार को जौनपुर शहर के लोहिया पार्क में हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आईं महिलाओं ने एक से बढ़कर एक तीज के गीत प्रस्तुत कीं। अतिथियों ने हरियाली तीज और सावन के महत्व को साझा किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जौनपुर कोतवाली प्रभारी अनीता सिंह, विशिष्ट अतिथि महिला रोग विशेषज्ञ डॉ.अंजू कन्नौजिया, डॉ. मधु शारदा, डॉ. शकुंतला यादव और डॉ.अंजना सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया। कार्यक्रम की शुरूआत में सभी महिलाओं का परिचय कराया गया। इसके बाद सभी ने सावन के महत्व को जाना।
अतिथियों ने कहा कि एक साल में आने वाला यह सावन का महीना महिलाओं के लिए खास होता है। इसमें कई त्योहार हैं। भगवान शिव का सबसे प्रिय माह सावन हरियाली तीज लेकर आता है। कार्यक्रम में गाए गए ‘संग संग मेलवा घुमाईदा पिया मनवा बहलाई दा पिया ना...’ पर महिलाएं खूब थिरकीं। अंत में डॉ. अंजना सिंह ने सभी का आभार जताया।
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