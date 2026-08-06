Jaunpur News: श्रीमद्भागवत कथा से पहले निकली कलश यात्रा
Jaunpur News: फोटो-09त्संग समिति की ओर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़े और डीजे साउंड के साथ निकली यात्रा बंजारेपुर शिवालय से शुरू होकर पूरे कस्बे का भ्रमण
Jaunpur News: गौराबादशाहपुर। कस्बे में आठ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के शुभारंभ पर बुधवार शाम कथा से पूर्व आत्मप्रकाश जन कल्याण सत्संग समिति की ओर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़े और डीजे साउंड के साथ निकली यात्रा बंजारेपुर शिवालय से शुरू होकर पूरे कस्बे का भ्रमण करते हुए देर शाम शिवमंदिर गौरा के पास स्थित कथा स्थल पहुंचकर संपन्न हुई। कथा स्थल पर कथा वाचक आत्मानंद सरस्वती महाराज का श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा में संतोष कुमार बाबा, चेयरमैन प्रतिनिधि दिनेश सोनकर, सुजीत जायसवाल, अजीत कुमार, धर्मेंद्र कुमार गुप्त, धर्मेंद्र जायसवाल, शीशवंश सिंह, डॉ. विकास सोनकर, टीटू जायसवाल, ऋषभ जायसवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे।
कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एसओ गंगासागर मिश्र पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।