Jaunpur News: लाखों का जेवर चोरी,मुकदमा दर्ज
Jaunpur News: महराजगंज के सराय परसुरामपुर गांव में माशूक कुरैशी ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि 27 जुलाई को उनके घर में सोनू पठान ने तीन सोने की चेन, तीन जोड़ी पायल और अन्य जेवर चुरा लिए। चोरी की घटना के समय उनकी पत्नी मायके गई हुई थी और उनके बच्चे घर में थे। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
Jaunpur News: महराजगंज। क्षेत्र के सराय परसुरामपुर गांव निवासी माशूक कुरैशी ने शुक्रवार को पुलिस को तहरीर दिया। आरोप लगाया कि 27 जुलाई को उसके घर पर उसकी बूढी मां और दो छोटे बच्चे थे। पत्नी मायके गई थी, इसी बीच गांव का सोनू पठान घर आया। बच्चों को बहला फुसलाकर बाजार भेज दिया। इसी दौरान घर में घुसकर सूटकेस में से तीन सोने की चेन, तीन जोड़ी पायल, दो सोने की अंगूठी, दो नथिया उठा ले गया। जब वह घर आया तो बच्चों ने बताया कि घर पर सोनू आया था घर के अंदर गया सूटकेस खुला था। जिसमें से जेवर नहीं थे।
सोनू को बुलाया गया और सामान वापस करने को कहा तो सोनू ने कहा कि सामान वापस कर दूंगा लेकिन चार दिन बीत गया वापस नहीं किया पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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